عُمان تتفوق على أمريكا في إيجابية فحوصات كورونا

وأجرت عُمان فحوصات إجمالية بلغت 221.181 فحصا، وكشفت عن 50.207 إصابة بنسبة 22.7%.

بينما بلغت نسبة الإصابات من عدد الفحوص في الولايات المتحدة 8%.

خليجيا، جاءت السلطنة في المركز الأخير بين دول مجلس التعاون في ما يتعلق بمعدل الفحوصات لكل مليون نسمة، وفق صحيفة “الرؤية” العمانية.

وتظهر الأرقام أن أقل من 25% ممن ظهرت عليهم بعض الأعراض ثبتت إيجابيتهم في حمل الفيروس.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الصحة العمانية، الأسبوع المقبل، تنفيذ “المسح الوطني الاستقصائي” لكورونا، لمدة 10 أسابيع، لتحليل مدى انتشار الفيروس.

ويشمل المسح سحب عينات دم للكشف عن الأجسام المضادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة السلطنة على محاصرة الفيروس.

والأربعاء، سجلت وزارة الصحة العمانية 1.210 إصابات بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50 ألفا و207؛ منها 233 وفاة