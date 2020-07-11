5 فوائد صحية لمشروب الحلبة

ومشروب الحلبة من المشروبات المهمة التي تملك العديد من الفوائد الصحية، نظرا لاحتوائها على أفضل العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، مما يقي من الكثير من الأمراض المختلفة.ويعزز مشروب الحلبة صحة القلب ويسيطر على مستويات السكر بالدم وغيرها من الفوائد المذهلة.

ومن خلال ما يلي نتعرف على فوائد مشروب الحلبة لصحة الجسم.

تعزيز صحة القلب

تساعد الحلبة على التقليل من مستويات الكوليسترول بالدم مما يساعد على الوقاية من الأمراض القلبية، حيث أشارت الدراسات أن الحلبة عند تناولها تساعد على التقليل من البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول السيئ على الرغم من أن ليس له تأثير واضح على البروتين الدهني عالي الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول الجيد وفقا لما ذكرته الدراسة.

مهم للجهاز الهضمي

يعتبر مشروب الحلبة من أفضل المشروبات التي تساعد على حماية الجهاز الهضمي وتقويته، وهذا لأن الحلبة تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والسكريات المتعددة ومنها البكتين مما يساعد على انتظام حركة الأمعاء والحماية من التعرض إلى اضطرابات المعدة ومنها الإمساك والإسهال، ويقي من أمراض القولون والوقاية من التعرض إلى أنواع سرطان الجهاز الهضمي.

مفيد للرضاعة

على المرأة المرضع أن تحرص على تناول مشروب الحلبة حيث أنه يزيد من إدرار الحليب، حيث أثبتت دراسة ألمانية أن تناول الحلبة بشكل منتظم يساعد على إنتاج حليب الثدي بشكل أكبر.

التقليل من مستوى السكر بالدم

تحمي الحلبة من الإصابة بمرض السكري لاسيما أنها تساعد المصابين بمرض السكر على التقليل من معدل السكر بالدم، حيث أن الحلبة تحتوي على الألياف والمواد الكيميائية التي لها دور في امتصاص الكربوهيدرات والسكريات، وإبطاء عملية الهضم فضلا على أنها تزيد من إفراز هرمون الأنسولين.

التخلص من الأرق

تناول كوب من مشروب الحلبة قبل النوم يساعد على التقليل من الأرق، والمساعدة على النوم بشكل أفضل حيث أنه يساعد على الشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب والتخلص من القلق والتوتر.

علاج حرقة المعدة

يستخدم مشروب الحلبة كنوع من العلاج لحرقة المعدة أو الإرتجاع المريئي، حيث أن الحلبة تحتوي على المكونات التي تساعد على تهدئة المعدة والتخلص من الإلتهابات التي تصيبها، كما أن الحلبة تساعد على تغليف بطانة الأمعاء والمعدة مما يحميها من التعرض إلى حرقة المعدة.

التقليل من الوزن الزائد

الحلبة تحتوي على أفضل العناصر الغذائية من معادن وفيتامينات، حيث أنها تحتوي على الماغنسيوم والحديد وفيتامين ب والبروتينات والألياف فضلا على مضادات الأكسدة، وهذه العناصر لها دور في تعزيز عملية الهضم والتحكم في الشهية نظرا للألياف الموجودة بها والتي تؤدي إلى الشعور بالشبع، ولهذا تعتبر الحلبة من المشروبات الهامة التي تساعد على خسارة الوزن.