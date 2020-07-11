اسباب ضعف الاظافر

كل الوطن- موقع موضوع : أسباب ضعف الأظافر الإكثار من غسل الأظافر بالماء وتنظيفها.

التعرُض المُستمر للمواد الكيماوية كالمُنظفات وبالأخص أثناء الجلي.

إصابة الغدة الدرقية ببعض المشاكل كفرط نشاطها أو خمولها.

فقر الدم ونقص الحديد، والكالسيوم. إالإصابة ببعض المشاكل الجلديّة كالصدفيّة، وفطريات الأظافر، والإكزيما المزمنة.

جفاف الأظافر وانعدام الرطوبة فيها. استخدام مُستحضرات الأظافر بشكلٍ كبير كطلاء ومُلمع الأظافر، ومزيل الطلاء (الأسيتون).

عدم رعاية الأظافر بشكلٍ مُستمر وقضمها.

الوقاية من ضعف الأظافر :

تجفيف الأظافر باستمرار ومُحاولة الابتعاد عن استخدام مُزيل طلاء الأظافر أو استخدامه بحذر وعلى فتراتٍ مُتباعدة.

مُلاحظة أي تغيير على ملمس أو لون الأظافر لاكتشاف المُشكلة على الفور وحلها، كتغيُر ملمسها الناعم للخشن، وتقوسها، وتقصفها، بالإضافة لتكسرها بسهولة.

استخدام مُستحضراتٍ مضمونة وذات علاماتٍ تجاريّة معروفة، فبعض هذهِ المُستحضرات قد تتسبب بالمشاكل الجلديّة على الاصابع، وقد تؤدّي إلى حدوث التهابات أسفل الظفر أو حوله.

تجنُب استخدام الأظافر الاصطناعية قدرالإمكان، فهي تدمر وتضعف الأظافر الطبيعيّة، ببسب المواد الكيميائيّة الموجودة فيها بالإضافة للغراء الذّي يُستخدم لإلصاقها.

عدم إزالة الجلد أو القشور الرقيقة الموجودة حول الظفر لأنَّ أي جُرح بسيط بها قد يؤدي إلى حدوث الالهابات. ارتداء قفازات أثناء استخدام المواد الكيميائيّة كالجلي وتنظيف الحمامات على سبيل المثال.

استخدام مبرد الأظافر لجهة واحدة فقط بدلاً من تحريكه ذهاباً وإياباً لأنَّ ذلِك يؤدي لتقصفها.

تجنُب تقليم الأظافر أو تنظيفها وهيَ مُبللة لأنَّ ذلِكَ يؤدّي لتقصفها. علاج ضعف الأظافر دهن كريم مُرطب حول الأظافر لتغذية الجلد الموجود حولها ولمنع جفافه وتشققه.

التغذية الجيدة لأنّها الأساس في الحصول على أظافر صحية وقوية، والتركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن العناصر الغذائيّة المُهمة،

وعلاج أي نقص فيها عن طريق تناول المُكملات الغذائيّة بعدَ استشارة الطبيب أو الصيدلاني.

عِلاج أي التهاب أو عدوى فطريّة مُنذ بداية ظهورها، ويتمّ ذلِك عن طريق مُراجعة الطبيب لتشخيص الحالة والحصول على الأدوية والكريمات العلاجية المُناسبة.

غمس الأظافر بعصير الليمون الطبيعيّ بشكلٍ مُستمر لعلاج هشاشتها