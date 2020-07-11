روسيا تقدم مشروع قرار جديدا حول نقل المساعدات إلى سوريا

كل الوطن – وكالة تاس : قدمت روسيا لمجلس الأمن الدولي للتصويت، مشروع قرار جديدا حول تمديد نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة “تاس” عن مسؤول في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن “روسيا طلبت التصويت على مشروعها، وقد بدأت عملية التصويت عبر الرسائل الخطية”.

وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قد ذكر عبر “تويتر”، أن المشروع الروسي سيسمح بنقل المساعدات عبر باب الهوى على مدار عام واحد، مشيرا إلى أن 85% من المساعدات تصل شمال سوريا عبر هذا المعبر.

أما نقل الجزء المتبقي من المساعدات، فأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن آلية نقلها يمكن تغييرها، حيث تقلصت مساحة منطقة خفض التصعيد في إدلب بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة.

وسيكون التصويت آخر فرصة لتمديد عمل آلية نقل المساعدات عبر الحدود قبل انتهائه اعتبارا من السبت 11 يوليو. وستكون نتائج التصويت معروفة بعد وصول جميع الأصوات، علما بأن التصويت يجري عبر الرسائل بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الأمم المتحدة أطلقت آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود في عام 2014. واستخدمت 4 معابر لنقل المساعدات. وتم تمديد عمل اثنين منها في يناير الماضي لمدة 6 أشهر.