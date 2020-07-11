تسجيل الدخول
» » السودان.. حزمة تعديلات قانونية تلغي حد الردة وتسمح لغير المسلمين بشرب الخمور

السودان.. حزمة تعديلات قانونية تلغي حد الردة وتسمح لغير المسلمين بشرب الخمور

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : منذ 45 ثانية
السودان.. حزمة تعديلات قانونية تلغي حد الردة وتسمح لغير المسلمين بشرب الخمور

كل الوطن – روسيا اليوم: صادق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على حزمة تعديلات قانونية ألغي بموجبها حد الردة وسمح لغير المسلمين بشرب الخمور وحيازتها وبيعها بجانب تجريم ختان النساء.

واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التعديلات الجديدة بمثابة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية.

اقرأ أيضا...

وأكد حمدوك في تغريدة على “تويتر” أن عملية مراجعة و تعديل القوانين ستستمر لإكمال كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية.

وطالت التعديلات حزمة من المواد كان يرى البعض أنها تحط من قدر وكرامة المرأة حيث جرم ختان الأنثى، وتم الإقرار بحق السودانية في اصطحاب أطفالها في حال السفر إلى الخارج دون أخذ أذن الزوج، بالإضافة لإلغاء المادة الخاصة بالزي الفاضح.

ومنعت التعديلات الجديدة تطبيق حكم الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره، واستثنت أيضا من بلغ سن السبعين من حكم الإعدام، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة وجرائم المال العام .

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391082

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.