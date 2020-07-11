زاد عدد الصيدليات في المملكة بشكل كبير، وأصبحت موجودة في كل مكان. لا أدري هل هذه ظاهرة إيجابية أم العكس، لكن الأمر الأكيد والمنطقي هو أن نقول: إذا كانت الحاجة فعلاً قائمة للكم الكبير من الصيدليات فهذا يعني توفير فرص وظيفية للمواطنين. الواقع أن نسبة المواطنين العاملين في هذا المجال ضئيلة جداً.

تقول الإحصائيات أن 75 % من الصيادلة في المملكة من المقيمين. في عام 2018 كان عدد الصيادلة السعوديين من حملة البكالوريوس الباحثين عن عمل 907. إحصائية صادرة من هيئة التخصصات الصحية تقول إن عدد حاملي بكالوريوس الصيدلة 29 ألف صيدلي منهم حوالي 8 آلاف سعودي، ومن المتوقع زيادة هذا العدد خلال خمس سنوات بنسبة 149 في المائة وسيكون عدد الخريجين عام 2021 (3004) صيدلياً، ويتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الصيادلة السعوديين في عام 2027.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقول إنها تعمل على توطين مهنة الصيدلة بشكل تدريجي لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. الوزارة جادة في هذا المسار، وإذا وجد الآن عدد من الصيادلة الباحثين عن العمل فهذا وضع يدعو إلى النظر في أسباب وجود هذا العدد مع وجود كم هائل من الصيدليات. إذا نظرنا إلى التوقعات السابقة وقارنا ذلك بما يتم على أرض الواقع فقد يزداد عدد الصيادلة الباحثين عن العمل ما لم تعالج الأسباب بإيجاد الحلول المناسبة.

أعترف أن متابعتي لبرنامج توطين قطاع الصيدلة وما كتب وقيل عن هذا الموضوع، أدخلتني في متاهة بسبب المعلومات والإحصائيات والتصريحات المثيرة للتساؤل.

هذا البرنامج يحتاج إلى مزيد من الوضوح في الخطط والمعلومات والإحصائيات والتصريحات. أحد التصريحات الصادرة من الوزارة عندما كان اسمها وزارة العمل يقول: بأنه سيتم سعودة قطاع الصيدلة خلال الأيام المقبلة.! لا أدري هل أخطأ مصدر الخبر، أم ناقله، أم هي صياغة خبرية لنشر التفاؤل. أحد الإحصائيات تقول إن عدد الصيادلة العاملين في المملكة 2271 منهم 541 مواطناً. وتقول إحصائية أخرى أن عدد الصيدليات في المملكة 8000 صيدلية وأن نسبة التوطين 3 % فقط. الغريب أن إحدى الصحف وضعت عنواناً يقول: (توطين قطاع الصيدلة في مراحله الأخيرة، ونسبة السعوديين 3 %).

هذا العنوان مهما كان مصدره هو دليل على ضبابية المعلومات الإحصائية وضرورة الدقة والشفافية في كل ما يحيط بهذا الموضوع بما في ذلك الرواتب وساعات العمل.

يمكن القول بشكل عام إن المسار الواقعي المنطقي الذي تشير له الوزارة هو أن توطين قطاع الصيدليات ضمن برامج تستهدف عدداً من القطاعات والنشاطات على مراحل. هذا المسار يحتاج الى مخاطبة المجتمع بلغة الأرقام الموحدة، ووضوح الأهداف والمعلومات، وتجنب اللغة الإنشائية.