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الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط بضربة صاروخية واحدة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
الجيش المصري يغرق سفينة في البحر المتوسط بضربة صاروخية واحدة (صور)

كل الوطن – وكالات: ظهرت لقطات في فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية، اليوم السبت، لحظة قيام القوات البحرية بإغراق سفينة إنزال متقادمة في البحر المتوسط بضربة واحدة.

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وتمكنت الفرقاطات المصرية خلال مناورات “حسم-2020” في الاتجاه الغربي الاستراتيجي من استخدام صواريخ “هاربون”، حيث تم إطلاقها لإغراق السفينة في عرض البحر.

وخلال المناورات ظهرت إحدى الفرقاطات التي تطلق الصاروخ المضاد للسفن والذي يبلغ مداه من 124 : 140 كم.

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وتمتلك مصر صاروخ “هاربون” على متن فرقاطات الصواريخ الموجهة من الفئة “بيرى” ولنشات الصواريخ الشبحية الهجومية من الفئة “إمبسادور إم كي 3” والتي تسمى “سليمان عزت كلاس”.

وكان الجيش المصري، قد أعلن اليوم السبت، أن المناورة العسكرية المصرية “حسم 2020” في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تأتي في ظل ما تمر به المنطقة من متغيرات حدادة وسريعة.

ونشر العميد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، مقطع فيديو يظهر مشاهد تعرض للمرة الأولى من مناورة “حسم 2020″، التي يجريها الجيش المصري عند الحدود الغربية.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391168

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