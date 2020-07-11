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بالفيديو.. انفجار قوي يهز مصنعا شمال شرقي الصين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
بالفيديو.. انفجار قوي يهز مصنعا شمال شرقي الصين

أفادت وسائل إعلام محلية بأن انفجارا قويا هز في ساعات متأخرة من اليوم السبت مصنعا في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين.

وأكدت تقارير أولية أن موجة الانفجار الذي وقع في مدينة فوشين حطمت نوافذ المنازل المحيطة، مضيفة أن فرق الإطفاء والإسعاف تعمل حاليا في موقع الحادث.

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ولم تصدر بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث ولا يزال الغموض يلف سببه.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة الانفجار.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391186

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