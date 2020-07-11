“أمانة الرياض”: سنتخذ الإجراءات القانونيّة بحق من ساهم في تداول وثيقة رسمية

كل الوطن – الرياض: أوضحت أمانة منطقة الرياض أن أحد الخرائط المتداولة لم تنشر منها بشكل رسمي، وأنها ستتخذ إجراءات قانونيّة ضد من ساهم في تداول وثيقة رسميّة تتعلق باستعمالات الأراضي في العاصمة دون إذن منها، حيث يُعد سلوكًا مجرمًا وفق الأنظمة، ويدخل في نطاق الجرائم المعلوماتيّة.

وأكدت الأمانة أنها ملتزمة بالتعامل بشفافيّة في نشر المعلومات عبر منصّاتها الرسميّة، مجددة رفضها لأي تداول للبيانات بطريقة غير نظامية، ولن تتهاون في حفظ حقوقها المكفولة نظامًا، لمنع تلك التجاوزات المتعدية على صلاحياتها الإدارية.