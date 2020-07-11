القبض على 4 أشخاص بمدينة حائل وثقوا تعاطيهم لمواد مخدرة في فيديو

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات وتعاطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسفرت – بفضل الله – عن القبض على 4 مواطنين بمدينة حائل، وذلك بعد قيامهم بتوثيق تعاطيهم لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
السعودية تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات بكورونا منذ أكثر من شهرالسعودية.. وفاة ثاني طبيب في الطائف بعد إصابته بكورونامقتل سائق حافلة طالب ركاباً بارتداء الكمامات في فرنسا5 دول خليجية تحصي 6700 إصابة كورونا بيوم واحد.. والسعودية في المقدّمةمنظمة الصحة تعلن تسجيل ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في العالمتعافي معمرة سعودية في عامها الـ6 بعد المئة من كوروناعالم في منظمة الصحة العالمية: لن نجد مطلقا مصدرا حقيقيا لوباء كورونا!5 أساطير عن فيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى موجة ثانية مميتةدراسة: نصف إصابات كورونا نقلها “مصابون صامتون”لأول مرة.. الولايات المتحدة تسجل 60 ألف إصابة بكورونا خلال يوم