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وفاة فنان عراقي بعد إصابته بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-11T23:02:57+03:00
2020-07-11T23:03:25+03:00
فنون ونجومكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
وفاة فنان عراقي بعد إصابته بكورونا

كل الوطن – وكالات: غيب الموت، الفنان العراقي، حسين السلمان، اليوم السبت، عن 70 عاما، بعد صراع مع فيروس “كورونا” المستجد.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل بهذه الكلمات: “تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان والمخرج حسين السلمان، والذي وافته المنية قبل قليل إثر إصابته بفيروس “كورونا”، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه وتلامذته الصبر والسلوان”.

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وحسين السلمان مخرج سينمائي وكاتب قصة ومسرحي عراقي، ولد في عام 1950 في الناصرية في العراق.

ولديه أعمال في السينما والتلفزيون وكذلك في المسرح، كما أنه حائز على جوائز محلية ودولية، ولديه مؤلفات في الفن على صعيد المسرح والنقد السينمائي والتلفزيون.

وأحصت وزارة الصحة العراقية، وفاة 95 مصابا بـ”كوفيد-19″ ليصبح إجمالي ضحايا الوباء 3055 من بين 75194 مصابا بعد ثبوت إيجابية 2734 حالة منذ أمس الجمعة.

يشار إلى أن فيروس “كورونا” أودى بحياة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، التي توفيت متأثرة به عن عمر ناهز 86 عاما.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391214

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