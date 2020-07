ممثل هندي مشهور يعلن إصابته بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلن الممثل الهندي المشهور، أميتاب باتشان، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال باتشان، في تغريدة نشرها في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت: “خضعت لفحص أعطى نتائج إيجابية للإصابة بـCOVID-19، وتم نقلي إلى المستشفى”.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !