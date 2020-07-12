أمير الشمالية يوجه بدراسة حالة طفلين ظهرا في مقطع فيديو داخل مركبة مغلقة

كل الوطن – الرياض: وجّه ⁧صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان‬⁩ ⁧‫أمير منطقة الحدود الشمالية‬⁩ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة حالة الطفلين الذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،وإعداد تقرير عاجل عن الحالة ، وشدد سموه على سرعة بدء أعمال‏ وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة والرفع بتوصياتها ،وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً ،وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين ،كما وجه سموه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.

فيما أوضح المتحدث الرسمي في وزارة الموارد والتنمية البشرية ناصر الهزاني تحقق المختصون في وحدة الحماية الأسرية من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين ،وأضاف تم الوقوف على الحالة من قبل وحدة الحماية في منطقة الحدود الشمالية، كما ندعو في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919).

من جانبه علمت ال”الرياض” بأن شرطة الحدود الشمالية فتحت التحقيق في الواقعة بالتنسيق مع الحماية الاجتماعية في عرعر ،والتي تداولت عبر وسائل التواصل بتواجد طفلين داخل مركبة مغلقة في عرعر ،كما أن فريق مختص من الحماية وقف على حالة الطفلين وهم بصحة جيدة ،وسيتم تحويلهم للمستشفى للتأكد والاطمئنان على سلامتهم .