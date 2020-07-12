تسجيل الدخول
» » أمطار غزيرة تحول الشوارع لأنهار (فيديو)

أمطار غزيرة تحول الشوارع لأنهار (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391244

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.