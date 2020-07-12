أمطار غزيرة تحول الشوارع لأنهار (فيديو)

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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391244
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