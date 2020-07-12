شيرين رضا ترفض الإعلان عن مكان دفن والدها محمود رضا

كل الوطن – وكالات: علقت الممثلة المصرية، شيرين رضا، على وفاة والدها مصمم الاستعراضات الشهير، مؤسس “فرقة رضا” للفنون الشعبية، محمود رضا، اليوم الجمعة.

وأعلنت شيرين رضا عبر حسابها على موقع “إنستغرام”، أن العزاء سيقتصر على أفراد الأسرة فقط بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد، كما أنه لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب ذاتها.

وتوفي، اليوم الجمعة، الفنان محمود رضا، عن عمر يناهز 90 عاما، وهو أشهر راقص ومصمم رقصات، ومؤسس فرقة “رضا” للفنون الشعبية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” قائلة: “تنعي نقابة المهن التمثيلية‬ وفاة الفنان الكبير مصمم الاستعراضات ⁧‫/محمود رضا‬⁩، ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان”.

وفي السياق، نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، الفنان محمود رضا أحد مؤسسي فرقة “رضا” للفنون الشعبية الذي غيبه الموت اليوم الجمعة.

وقالت إن “الفنان الراحل يعد واحدًا من أساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية كما نجح في الوصول إلى العالمية بالفرقة التي باتت سفيرًا لقوى مصر الناعمة”.

ولد محمود رضا عام 1930 بالقاهرة، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، وضع الكثير من تصميات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة الى العالمية، شارك في الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتمكن من نقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات والتي برزت مصداقيتها في تصميماته والتي نجحت في تغيير نظرة المجتمع لهذا المجال.