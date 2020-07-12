البرازيل: إلغاء مباراة بعد إصابة 14 لاعباً بكورونا

كل الوطن – رويترز: ألغت السلطات واحدة من أشهر مباريات كرة القدم بجنوب البرازيل قبل أقل من 24 ساعة على انطلاقها يوم السبت بعد إصابة 14 لاعبا من أحد الفريقين بفيروس كورونا.

واستؤنفت منافسات بطولة ولاية سانتا كاترينا في الثامن من يوليو بإقامة أربع مباريات من بينها المواجهة التي فاز بها شابكوينسي 2-صفر على ضيفه أفاي.

وكان من المقرر إقامة لقاء الإياب بين الفريقين يوم الأحد في الساعة الرابعة مساء لكن المباراة أُلغيت بناء على أوامر من وزارة الصحة في الولاية.

وقالت وزارة الصحة في بيان “هناك 14 حالة مؤكدة بكوفيد-19 في أحد الفريقين ومن الضروري على كل اللاعبين اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة”، ولم تكشف عن الفريق الذي يضم الحالات الإيجابية لكن موقع جلوب سبورت البرازيلي على الإنترنت ذكر أنه شابكوينسي. ولم يعلق النادي على التقرير.

وسجلت ولاية سانتا كاترينا 42026 إصابة بفيروس كورونا المستجد من بينها 485 وفاة.

وتوفي حتى الآن 71469 شخصا في البرازيل متأثرين بالفيروس، وهو ما يزيد على أي دولة أخرى باستثناء الولايات المتحدة.