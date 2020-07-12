القوات اليمنية المشتركة تحبط هجوما للحوثيين شرق الحديدة وتوقع في صفوفهم قتلى ومصابين

كل الوطن – وكالات: أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم السبت، إلحاق خسائر بجماعة “أنصار الله” الحوثية، بمواجهات في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة في قوام القوات المشتركة، إن “عناصر تابعة للحوثيين نفذت هجوما على مواقع للقوات في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة”​​​.

وأضاف أن وحدات من اللواء الأول عمالقة خاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين تمكنت خلالها من التصدي للهجوم”.

وأكد المركز الإعلامي “مقتل وإصابة عدد من الحوثيين خلال المواجهات العنيفة، فيما لاذ الباقون بالفرار تاركين جثث قتلاهم”.

كما أحبط اللواء السابع عمالقة، محاولة تسلل للحوثيين نحو مواقع جنوب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، وأوقع عددا من الجرحى في صفوفهم بعد محاصرة عناصر منهم، حسب إعلام ألوية العمالقة.

المصدر: وكالات