مقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين فى حادث إطلاق نار بولاية واشنطن

ونقلت صحيف، ذا هيل ، الأمريكية عن رئيس شرطة مدينة بلفيو، ستيف ميليت، قوله إن الشرطة اتجهت لأحد البنايات السكنية في شمال شرق المدينة بعد تلقي خدمة الطوارئ بلاغا بوقوع إطلاق نار، ليل السبت بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى عثور الشرطة فور وصولها على قتيل في الطابق الثالث، و على مصاب في حالة حرجة لقى حتفه قبل نقله للمستشفى، حسب ما نشرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد.

وأضاف ميليت أنه عُثر على رجل إصابته خطيرة وسيدة إصابتها “ليست مهددة للحياة” في موقع الحادث، وجرى نقلهما للمستشفى.

وقال المحققون إن الحادث لا يبدو عشوائيا، فيما أكد مسئولون عدم وجود خطر قائم على قاطني المنطقة.

وأوضح رئيس الشرطة أن الضحايا الأربع كانوا يحضرون احتفالا في إحدى شقق البناية حينما اندلع العنف، وأنه من الواضح أنهم يعرفون بعضهم البعض، مشيرا إلى وقوع إطلاق نار وطعن للضحايا، فيما قال إن الشرطة تتحدث لعدد من الأشخاص الذين كانوا داخل الشقة نفسها. ولم يذكر المسئولون أية تفاصيل عن هوية مرتكب الحادث أو دوافعه.