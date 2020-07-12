كورونا في إسرائيل.. الحالات النشطة تتخطى عدد المتعافين من جديد

كل الوطن – وكالات : تجاوز عدد الحالات النشطة للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الأحد، من جديد حصيلة المتعافين من العدوى التي تسبب مرض “كوفيد-19”.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم عن تسجيل 749 إصابة بالوباء في نهاية يوم أمس الأول، بالإضافة إلى 1148 إصابة رصدت خلال يوم أمس.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ”كوفيد-19″ التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة 38213، منها 18940 حالة نشطة، و18915 حالة شفاء.

ورصدت الوزارة أربع وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 358 حالة وفاة.

كما شهد عدد المصابين بـ”كوفيد-19″ في حالة خطرة ارتفاعا وبلغ 141 ، منهم 48 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق على المناطق الأكثر تفشيا للوباء، بما في ذلك أحياء من مدينة القدس.

وحسب تقارير إعلامية، أكد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أن الحكومة ستضطر إلى فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية الجائحة، إذا تجاوز معدل الإصابات اليومية بـ”كوفيد-19″ عتبة الألفين.