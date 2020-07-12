الأهلي المصري يتقدّم بطلب عاجل للبرلمان ضد مرتضى منصور

كل الوطن – وكالات: وجه رئيس نادي الأهلي المصري لكرة القدم، نداء لـ”رئيس مجلس النواب المصري وكل قيادات الدولة ومسؤوليها”، لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لـ”تجاوزاته المسيئة بحق مصر”.

🚨الأهلي يوجه نداءً للدولة وقياداتها ويطالب رئيس مجلس النواب بإعلان موقفه من إهانة رئيس الزمالك لمائة مليون مصري pic.twitter.com/oszGYZFZzF — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 12, 2020

ونشر الأهلي بيانا رسميا اليوم الأحد، عبر موقعه الرسمي، جاء كالآتي:

“وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي نداء أخيرا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسؤوليها، مطالبا بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي سب البلد وأهان مئة مليون مصري، ويرى ليس من بينهم رجلا عندما قال في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس بلد مفهاش راجل. على الطلاق البلد دي مفهاش راجل. وهذا البلد هي مصر الوطن. بخلاف شتائم وخوض في الأعراض وإساءات للأسر والعائلات بحق رئيس النادي الأهلي وكثيرين”.

وتابع البيان: “وقال الكابتن محمود الخطيب في خطابه اليوم لرئيس مجلس النواب. عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض. وكل هذا لم يحرك ساكنا. وكأن رئيس الزمالك فوق القانون.. في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه لا يوجد شخص فوق القانون”.

وجاء في الخطاب أيضا أن “عدم محاسبة رئيس الزمالك على جرائمه السابقة واحتمائه بالحصانة البرلمانية جعلته يتمادى في تجاوزاته وإساءاته التي فاقت كل الحدود”.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت، يظهر فيه مرتضى منصور وهو “يسب ويشتم محمود الخطيب ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي”.

المصدر: وكالات