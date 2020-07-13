سوسن الحميدان: انا مواطنه صالحه

سالتني صديقتي في احد ايام الحظر

*منذ ان بدأت جائحه كورونا وانتي تقدمين النصائح والتحذيرات لمن حولك وكادت ان تقول تري ( اشغلتينا واحنا الكورونا مشغلتنا اصلا )

لكنها اردفت : متي ان شاء راح تتوقفين عن ( اشغالنا ) بالتحذيرات مو كافي عليك التلفزيون والسوشل ميديا والواتس .

ضحكت وقلت لها لا لن اتوقف ما دمت مواطنه صالحه .

وردت جميعنا كنا ملتزمين بتحذيرات وزاره الصحه فلم نخرج في اوقات الحظر ولم نقترب من كبار السن خوفا علبهم ولم نرسل اخطارات لطلب الخروج دون حاجه ولم ننزع القناع حتي بعد رفع الحظر بل كنا نوزع الاقنعه علي من ليس لديه قناع حتي يلتزم هو ايضا بلبسه في مكان الازدحام الا ترين هذه مواطنه صالحه .

قلت : لا ….لا تكفي فالوطن يستحق اكثر

واكملت :المواطنه الصالحه يا عزيزتي ان تكوني مع الوطن قلبا وقالبا في كل الازمات والمحن

المواطنه الصالحه ان نلتزم بالتعليمات حتي وان كانت دون غرامات او جزاءات او عقاب

المواطنه الصالحه ان نبتعد عن نشر الاشاعات والاكاذيب وان نحارب من ينشرها ونبلغ عنه ونتصدي للعابثين في امن الوطن .

المواطنه الصالحه ان تكون وطنيا حتي النخاع تبادر دون ان يطلب منك وتتصرف دون ان يخبرك احد وان تتحرك لصد اي ايذاء قد يتعرض له الوطن سواء بالكلمه او الفعل.

المواطنه الصالحه …ان لا تخون الامانه ولا تؤذي الاخرين ولو بكلمه ولا تستخف بالمسئوليه ولا تطلب مقابل لذلك

المواطنه الصالحه عزيزتي لا تجزأ ولا تمنح ولا تطلب لكنها احساس قوي نقوم به من دافع داخلي واحساس عميق وحب دفين لهذا الوطن .

المواطنه الصالحه هي ان تخاف محافظا علي مقتنياته وممتلكاته وارضه وترابه واثاره وبحاره وصحاريه وانهاره وشواطيه رجاله ونسائه .

جائحه كورونا خلقت منا مواطنين صالحين نعم صحيح نسعي بخوف لخدمه الوطن حتي وان كنا في منازلنا مستقرين امنين كنا مواطنين صالحين ولو بدعوه نرفعها لحمايه الوطن والقائمين علي خدمتنا من ممارسيين صحيين او رجال امن .

كنا مواطنين صالحين عبر النصيحه وتقويم الاعوجاج والابلاغ عن المخالفين وعن المتجاوزين وعن المستغلين للازمه .

ورغم كل ذلك الوطن يستحق اكثر فهو رداء العاري وستر للمكشوف وحمايه للاعراض وصون للكرامات وعزه النفس .

قال مصطفي صادق الرافعي :

بلادي هواها في لساني وفي دمي

يمجّدها قلبي ويدعو لها فمي

ولا خيرَ فيمن لا يحبُّ بلادَهُ

ولا في حليفِ الحبّ إن لم يتيّم