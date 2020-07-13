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د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل تورط الحشد الشعبي في اغتيال الهاشمي!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل تورط الحشد الشعبي في اغتيال الهاشمي!

لا شكَّ أنَّ اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي قد كشف عن ضعف الملف الأمني في بغداد ، وربما في مدن العراق الأخرى ، وأن نجاح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مرتبط بشكلٍ أساس في مدى قدرته على إبعاد الجماعات المسلحة ، وحصر السلاح المنفلت ، وجعله تحت سيطرة الدولة.
وإذا أراد الكاظمي إثبات قدرته على الإمساك بكل ملفات العراق ، وردع الميليشيات الإجرامية ذات الهوى الإيراني ، فعليه ، معالجة ملف اغتيال الهاشمي ، بصورة حازمة تردع تلك الميليشيات ، التي باتت تُشكل دويلة عصابات تُدير المشهد العراقي ، بما يتفق مع ميولها وأهوائها في الهيمنة والتسلط ، وبعثرة جهود استقرار العراق ، بدعمٍ إيراني صارخ !
من جهة أخرى ، تتساءل النُّخب العراقية عن إمكانية تورط الحشد الشعبي في تدبير حادثة الاغتيال ، خاصة أنَّ القتل والاغتيالات وتصفية الخصوم ، هي جزء أساس ، من عقيدة الحشد ، حتى يتمكن من تنفيذ الأجندة الإيرانية على الأراضي العراقية !
قبل نحو أسبوعٍ من مقتله ، كتب هشام الهاشمي ، مقالاً ، أو تقريراً ، كشف فيه الخلافات الدائرة ، داخل فصائل الحشد الشعبي ، ناشئة ، عن استفحال الصراع الإيراني العراقي ، بين أجنحة الحشد ، وتحديداً ، بين جناحٍ يميل إلى إيران ، ونهج المرشد الإيراني وولاية الفقيه ، وتيار آخر يميل إلى العراق ، ونهج المرجع الديني العراقي علي السيستاني !
وبشكلٍ مُفصل ، يُدين نحو 44 فصيلاً من الحشد الشعبي بالولاء للمرشد الإيراني في حين يُدين نحو 17 فصيلاً ، بالولاء للسيستاني !
وعلى مستوى أفراد الحشد الشعبي ، يُدين نحو 70 ألف عنصر بالولاء للمرشد وولاية الفقيه ، في حين يدين 40 ألف للسيستاني ، بينما أكثر من 80% من قيادات الحشد توالي إيران !
بالمناسبة ، يتكون الحشد الشعبي ، من 67 فصيلاً شيعياً ، و 43 فصيلاً سنياً ، و 9 فصائل أقليات ، كما يبلغ عدد مقاتلي الحشد نحو 164 ألف مقاتل !
وقد خلُص المغدور الهاشمي ، إلى أن التشكيل الحالي للحشد الشعبي لم يعد يتفق مع النظام السياسي العراقي الحالي ، ما يستلزم بالضرورة ، حل هذه الميليشيات ، أو تهميش دورها !
خلاصة القول ، لن يستقيم حال العراق ، والميليشيات ، والسلاح المُتفلت ، يعبث بأمنه واستقراره ، ولا بدَّ من إرادة عراقية حاسمة ، لوقف هذا العبث وردعه ، وإن لم يتم ذلك ، فالخشية قائمة ، على قدرة دويلة الميليشيات المسلحة ، على تعزيز نفوذها ، في كل مفاصل الدولة العراقية ، حينها يدخل العراق في نفقٍ إيران المظلم، ولأزمنة طويلة!

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391355

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