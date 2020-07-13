مطار الكويت الدولي مُهدَّد بالإيقاف

كل الوطن – القبس: قرعت مصادر رفيعة ناقوس الخطر، مؤكدة أن مطار الكويت بات مهدداً بالإغلاق، عقب موجة الاستقالات الجماعية التي شهدتها إدارة سلامة الطيران، التي تمثل العصب الأساس لإدارة الطيران المدني.

ووفق المصادر، فقد تقدّم 6 من العاملين في الإدارة بكتاب ـــــ حصلت القبس على نسخة منه ـــــ يطلبون فيه إعفاءهم من مناصبهم الإشرافية، نتيجة ما أسموه «مؤامرات ودسائس ومغالطات تحاك ضد العاملين في الإدارة».

وقالت إن «منظمة الطيران المدني الدولي» (إيكاو) تملك سلطة إغلاق أي مطار في العالم بجرّة قلم، في حال علمها بوجود شكاوى وقصور في إدارة سلامة الطيران، مضيفة ان «إيكاو» ستتحرك فور علمها باستقالة الأعضاء.

وذكرت أن مستوى سلامة الطيران في الكويت سيواجه هزات لا تُحمد عقباها، نتيجة التدخلات غير المسبوقة من المكتب الاستشاري الفني التابع لرئيس الطيران المدني في إدارة سلامة الطيران، لافتة إلى أن «إيكاو» تراقب عن كثب، وبحذر، آخر التطورات في الطيران المدني الكويتي، ومدى تأثيرها في سلامة الطيران، وقد تكون هناك تطورات خطيرة تصل إلى حد إيقاف مطار الكويت عن العمل.

وكان المستقيلون الستة أشاروا في كتاب الاستقالة إلى أن «النتائج الدولية المرموقة التي حققتها أقسام إدارة سلامة الطيران، وتفخر بها الكويت، لم تشفع لها أمام أساليب التشكيك في جميع مديري الإدارة المتعاقبين وضرب سمعة الإدارة، لمآرب تصب في مصلحة البعض».

وقالوا إن «من الأساليب، التي اتبعها المكتب الفني لإشاعة الفوضى وخلط الأوراق، الاستحواذ على مكتب الخبراء ووضعه تحت تصرّفه، وعوضاً عن قيامه بدعم «الطيران المدني» وتطوير أدائها، أصبح جُل همه إيجاد الأخطاء في المراسلات ولَيّ الحقائق لنقل معلومات مغلوطة».

وأشاروا إلى أن «الأمر وصل إلى أخذ ملفات الشركات، التي تعد سرّية، بذريعة عمل تقارير ضد أخلاقيات العمل، تمثل خرقاً لنظام الرقابة والتشريع الدولي، بما يعد قصوراً في عمل الإدارة يستدعي تدخل إيكاو».