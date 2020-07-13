وفاة لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق

كل الوطن – الإمارات اليوم: نعى عبد الله النعيمي، والده، لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق سعيد عبد الله إبراهيم المستريح، اليوم الاثنين، حسب ما ذكر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وسيشيع جثمان اللاعب السابق إلى مقبرة القصيص بدبي بعد صلاة العصر من اليوم.

لاعب الوصل ومنتخب الإمارات والحكم السابق سعيد عبدالله المستريح في ذمة الله



الله يرحمه ويغفر له pic.twitter.com/oUkldfb6mO — 🇦🇪 (@_Kick_Off) July 13, 2020

ويعد سعيد عبد الله من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ نادي الوصل الإماراتي، إذ تدرج في الفرق المختلفة بالنادي، بينما كان من ضمن أصغر اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني، في المقابل أبرز محطاته على المستوى الإداري كانت توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الفترة من 2008 إلى 2009.

المصدر: “الإمارات اليوم”