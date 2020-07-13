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وفاة لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
وفاة لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق

كل الوطن – الإمارات اليوم: نعى عبد الله النعيمي، والده، لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق سعيد عبد الله إبراهيم المستريح، اليوم الاثنين، حسب ما ذكر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وسيشيع جثمان اللاعب السابق إلى مقبرة القصيص بدبي بعد صلاة العصر من اليوم.

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ويعد سعيد عبد الله من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ نادي الوصل الإماراتي، إذ تدرج في الفرق المختلفة بالنادي، بينما كان من ضمن أصغر اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني، في المقابل أبرز محطاته على المستوى الإداري كانت توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الفترة من 2008 إلى 2009.

المصدر: “الإمارات اليوم”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391363

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