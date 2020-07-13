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“الشورى” يقر نظامي معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة ومكافحة التستر

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
“الشورى” يقر نظامي معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة ومكافحة التستر

كل الوطن – الرياض: وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة، وأقر أيضاً مشروع نظام مكافحة التستر، وحوى النظام السبل الكفيلة لتسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، بالشكل الذي يعزز حماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن ليكون مساهماً فعالاً في مكافحة هذه الجريمة، وتناول العقوبات التي تم تغليظها في مشروع النظام الجديد وآثارها الإيجابية، والتي ستعمل على الحد من ظاهرة التستر، وردع كافة الممارسات غير النظامية في السوق، وتضمنت مسودة مشروع نظام مكافحة التستر أبرز الآثار تجاه تحديث النظام وضمان إسهامه في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر، والمساهمة في إنهاء هذه الآفة بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، والقطاعات المتضررة نتيجة التستر التجاري.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391388

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