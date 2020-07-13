تسجيل الدخول
» » ارتفاع عدد المصابين بعد حريق السفينة الحربية الأمريكية

ارتفاع عدد المصابين بعد حريق السفينة الحربية الأمريكية

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-13T13:33:47+03:00
2020-07-13T16:10:06+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : منذ 3 ساعات
ارتفاع عدد المصابين بعد حريق السفينة الحربية الأمريكية
Port of San Diego Harbor Police Department boats combat a fire on board the U.S. Navy amphibious assault ship USS Bonhomme Richard at Naval Base San Diego, California, U.S. July 12, 2020. U.S. Navy/Lt. John J. Mike/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

كل الوطن  – سبتونيك  :  أكد مسؤولون أمريكيون إصابة 21 شخصا بعد انفجار وحريق على متن سفينة حربية في القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن “17 بحارا و4 مدنيين، يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم في مستشفى محلي”، وأصيب البحارة على متن “بونهوم ريتشارد” بـ”إصابات طفيفة” جراء الحريق، فيما أكد الأدميرال فيليب سوبيك للصحفيين، مساء الأحد، أن البحارة في حالة مستقرة.

اقرأ أيضا...

وأمس الأحد، كانت إدارة إنقاذ الحرائق في سان دييغو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية قد أعلنت أن وحدات الإطفاء تقوم بمحاولة إخماد الحريق الذي نشب على ظهر سفينة “بونهوم ريتشارد” الحربية بعد وقوع انفجار على متنها، ولا

يعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو الانفجار، فيما تشير تقارير إلى أنه بدأ في منطقة ضخمة مفتوحة لتخزين المعدات البحرية، مع التأكيد على عدم وجود ذخائر على متن السفينة.

والجدير ذكره أن سفينة “بونهوم ريتشارد” هي سفينة هجومية برمائية، وبحسب ما تقوله البحرية الأمريكية، فقد كان على متنها 160 شخصًا عندما بدأ الحريق، بينما كانت السفينة التي يبلغ عدد أفراد طاقهما ألف شخص، تخضع للصيانة.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391399

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.