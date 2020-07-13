ارتفاع عدد المصابين بعد حريق السفينة الحربية الأمريكية

كل الوطن – سبتونيك : أكد مسؤولون أمريكيون إصابة 21 شخصا بعد انفجار وحريق على متن سفينة حربية في القاعدة البحرية الأمريكية في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان، إن “17 بحارا و4 مدنيين، يعالجون من إصابات لا تهدد حياتهم في مستشفى محلي”، وأصيب البحارة على متن “بونهوم ريتشارد” بـ”إصابات طفيفة” جراء الحريق، فيما أكد الأدميرال فيليب سوبيك للصحفيين، مساء الأحد، أن البحارة في حالة مستقرة.

وأمس الأحد، كانت إدارة إنقاذ الحرائق في سان دييغو التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية قد أعلنت أن وحدات الإطفاء تقوم بمحاولة إخماد الحريق الذي نشب على ظهر سفينة “بونهوم ريتشارد” الحربية بعد وقوع انفجار على متنها، ولا

يعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق أو الانفجار، فيما تشير تقارير إلى أنه بدأ في منطقة ضخمة مفتوحة لتخزين المعدات البحرية، مع التأكيد على عدم وجود ذخائر على متن السفينة.

والجدير ذكره أن سفينة “بونهوم ريتشارد” هي سفينة هجومية برمائية، وبحسب ما تقوله البحرية الأمريكية، فقد كان على متنها 160 شخصًا عندما بدأ الحريق، بينما كانت السفينة التي يبلغ عدد أفراد طاقهما ألف شخص، تخضع للصيانة.