مسلحون يهاجمون دورية وعدة مراكز للجيش اللبناني ومقتل أحد العسكريين

كل الوطن – سبتونيك عربى : قتل أحد العسكريين إثر هجوم نفذه مسلحون على دورية ومراكز عدة للجيش اللبناني، في مناطق طليا وبريتال والخضر ودورس، في البقاع شمال شرقي البلاد.

وبحسب بيان أصدره الجيش، اليوم الاثنين، “أقدم عدد من المسلحين على إطلاق النار باتجاه دورية للجيش ومراكز عسكرية في طليا وبريتال والخضر ودورس حيث أسفر ذلك عن استشهاد أحد العسكريين، الذي صودف مروره في المحلة”.

وتابع البيان “وقد سبق ذلك يوم أمس إقدام المطلوب عباس المصري على إطلاق النار في الهواء عند حاجز دورس أثناء محاولته المرور بالقوة بسيارته نوع جيب بي أم برفقة المدعو جعفر العفي، فردّ عناصر الحاجز على إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة المطلوب عباس المصري والمدعو جعفر العفي، فنُقلا على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي – بعلبك للمعالجة”.

وكان قائد “القيادة الوسطى” في الجيش الأميركي، الجنرال كينيث ماكينزي، أكد في لقاء مع الرئيس اللبناني “استمرار دعم القيادة العسكرية الأميركية للجيش اللبناني الذي يدافع عن استقلال لبنان وسيادته”.

ولفت إلى “القدرات المميزة التي يتمتع بها الجيش اللبناني في مختلف المستويات القتالية والتدريبية، والتي يعززها التدريب الجيد والمتواصل”. وجدد تأكيده على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني

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