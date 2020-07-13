رئيس البرلمان العربي يدين إطلاق طائرات مفخخة وصواريخ باليستية باتجاه المملكة…طالب المجتمع الدولي بإلزام النظام الإيراني بوقف ممارساته بتزويد الحوثي بالسلاح

كل الوطن – الرياض : أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية 7 طائرات بدون طيار و4 صواريخ باليستية باتجاه المملكة العربية السعودية صباح اليوم الاثنين والتي اعترضتها بنجاح قوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وقال أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية تنفذ أجندات وسياسات النظام الايراني العدوانية في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بإلزام النظام الإيراني بوقف ممارساته وانتهاكاته المتمثلة بتزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسلاح، والتي أكدها بوضوح التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في الرابع من شهر يوليو الجاري، والذي أكد تورط النظام الإيراني المستمر في توريد الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن، وانتهاكاته المستمرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالكفاءة العالية لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية المتكررة، مثمناً عالياً الجهود التي يقوم بها التحالف لحماية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة وإفشال الأهداف الخبيثة لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.