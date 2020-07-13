تسجيل الدخول
» » جريمة بشعة تهز الدار البيضاء.. التنكيل بجثة خمسيني وشبهات “الشذوذ” تحوم حول الملف

جريمة بشعة تهز الدار البيضاء.. التنكيل بجثة خمسيني وشبهات “الشذوذ” تحوم حول الملف

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
جريمة بشعة تهز الدار البيضاء.. التنكيل بجثة خمسيني وشبهات “الشذوذ” تحوم حول الملف

كل الوطن – اخبارنا المغربية: اختفى لعدة أيام نادل خمسيني كان يعمل في مقهى بالدار البيضاء، فقدم أقاربه شكاية لهيئات الأمن، قبل أن يتم العثور عليه مقتولا في غرفته بالحي المحمدي.
وأفادت تقارير بتعرض جثة الضحية للذبح بشكل ينم عن حقد عميق للجاني تجاه صاحبها.

ولم يتم العثور على بصمات تسهل عمل المحققين، لكن التحريات التي باشرها رجال الأمن بمحيط مسرح الجريمة قادت لاعتقال ابن صاحبة المنزل، حيث أن الفرضية التي اطمأن لها عناصر البحث القضائي تفيد بتعرض المتهم لاعتداء جنسي متكرر من طرف الضحية في طفولته، ولجوئه لاحقا للإنتقام من النادل الخمسيني.

اقرأ أيضا...

ورغم تشبث المتهم بالإنكار، فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق لاستنطاقه تفصيليا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

المصدر: أخبارنا المغربية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391443

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.