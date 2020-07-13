شفاء مريضة معمرة من كورونا في مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

كل الوطن – الرياض: نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19) حيث أدخلت إلى الطوارئ وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب وتم إدخالها إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز وتم إعطائها العلاج اللازم وتمت تحت المراقبة الحيوية حتى تماثلت للشفاء بعد مرور (14) يوم وغادرت المركز وهي بصحة جيدة.
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