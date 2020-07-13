فيلم قصير يرصد منجزات الجمارك السعودية منذ إعلان استراتيجتها

كل الوطن – الرياض: بثت الجمارك السعودية عبر حسابها على “تويتر” ومنصتها على موقع “يوتيوب” فيلمًا قصيرًا يُلخص أبرز إنجازاتها التي تحققت منذ إعلان استراتيجيتها في آواخر عام 2017م، حيث يُسلط محتوى الفيديو الضوء على أهمية ودور كل منجز تحقق خلال المراحل الماضية عبر سيناريو يوثق رحلة العميل لدى الجمارك السعودية، ومدى تأثير هذه المنجزات على قطاع الأعمال والأفراد وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع، والمساهمة أيضًا في أن تُصبح المملكة الدولة الأكثر تطورًا في التجارة عبر الحدود.ذ

ويُشير محتوى الفيديو إلى المبادرات التي أطلقتها الجمارك لتحقيق الرسائل الأساسية التي ترتكز عليها استراتيجيتها، والتي تشمل تيسير التبادل التجاري، تعزيز الإنفاذ للأنظمة والقوانين لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تعزيز تجربة العملاء. ومن أبرز المنجزات التي وثّقها الفيلم القصير مبادرات الجمارك التي أسهمت في الارتقاء بتجربة العميل ومن ذلك برنامج الفسح خلال 24 ساعة والخصائص التي قدّمها للعملاء والتي من أبرزها إمكانية فسح الشحنات قبل وصولها وذلك عند التقديم المسبق للبيانات، مما ساعد في تطوير إجراءات الفسح الجمركي وخفض متوسط مدة الفسح عبر المنافذ إلى 17.2 ساعة مع نهاية عام 2019م.

كما يوضح محتوى الفيلم الشراكات العالمية التي عملت الجمارك السعودية على تحقيقها بهدف تطوير عمليتي الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، ومن ذلك تمكين الشركات العالمية في القطاع اللوجستي من مزاولة مهنة التخليص الجمركي وذلك بمنحها رخص للمزاولة والسماح بتقديم خدماتها في جميع المراحل التي تمر بها البضائع.

يُذكر أن جميع المبادرات التي أطلقتها الجمارك السعودية في مجال تيسير التبادل التجاري كان لها الأثر الكبير خلال عام 2019م في أن تُصبح المملكة ضمن البيئات الاستثمارية الـ10 الأكثر تقدمًا في الإصلاح بتقدمها 72 مركزًا في مؤشر التجارة عبر الحدود وذلك وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وتتلخص تلك المبادرات في تفعيل خدمة التقديم الإلكتروني المسبق، تقليص عدد متطلبات الاستيراد والتصدير، إطلاق خدمة حجز مواعيد الشاحنات، إطلاق مركز الاستهداف وإدارة المخاطر، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، إقرار لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، تقليص بنسبة 20% من القيود المفروضة على الواردات، منصة فسح الإلكترونية، تحديث لائحة مهنة التخليص الجمركي، توقيع اتفاقية النقل البرّي الدولي (TIR).

لمشاهدة الفيديو https://youtu.be/eLRTpbEyCBE