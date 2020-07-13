“مكالمات نسائية مشبوهة” تستهدف أرصدة المواطنين والمقيمين في دول الخليج

كل الوطن – وكالات: يستهدف النصابون والمحتالون عادة الأثرياء وأصحاب الأموال من دول الخليج، ونشطت الأيام الأخيرة مجموعة من الحسناوات لاستهداف رجال دول الخليج، وخداعهم والاستيلاء على مدخراتهم عبر مكالمات صوتية مشبوهة.

وحذَّر المختص التقني، ياسر الرحيلي، من عمليات احتيال خطيرة تستهدف المواطنين والمقيمين في السعودية ودول الخليج، عبر “مكالمات نسائية” يستخدمن فيها حسناوات ذات صوت حسن.

وقال “الرحيلي” في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “تحذير مهم، توجد حاليًا عمليات احتيال على من استخدم موقع booking سابقًا في الخليج عن طريق اتصال هاتفي”.

وأوضح التقني المختص أن “خطورة الاحتيال أن الفتاة التي تتصل بك تدعي أنها من الموقع وتستعرض معلومات حقيقية عن حجوزاتك السابقة وجزء من رقم بطاقتك الائتمانية قد يكون مصدرها اختراق أو تسريب من الموقع”.

وتابع قائلًا: “حتى تصدق أنها من الموقع، تقضي وقت أولًا في استعراض سفراتك السابقة وتكلفة حجوزات فنادقك السابقة وبعدها تقضي وقت أطول في شرح مميزات العضوية المميزة المجانية”.

وختم “التقني”، بقوله: “وفي الأخير تخبرك عن مجموعة نقاط مجانية لك ستضاف لك وتطلب بطاقتك الائتمانية؛ فالحذر مهم، لأن الطريقة مقنعة جدًا والمعلومات التي لديهم عنك كثيرة تجعلك تصدق”.

وفي الكويت، حذَّر مصدر أمني المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحايا لقراصنة البطاقات المصرفية، لافتا إلى أن هؤلاء بدؤوا باستغلال أزمة فيروس كورونا من خلال ابتكار حيلة نصب جديدة لسرقة الأرصدة البنكية.

وأوضح المصدر أن هذه العصابات التي يرجح وجودها خارج البلاد، تقوم باستغلال رقم هاتف كويتي وانتحال صفة أحد البنوك المحلية وإيهام الضحية بقيام البنك بحظر بطاقته المصرفية ولتشغيلها يجب عليه إرسال صورة البطاقة إلى برنامج واتساب بدلا من زيارة فرع البنك بذريعة تجنيبه خطر التجمع.

وأفاد بأن هؤلاء يستغلون البيانات المدونة على البطاقات المصرفية بعمليات قرصنة تفضي إلى سرقة الأرصدة البنكية، داعيا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة تجاهل هذه الرسالة تمامًا وعدم التعامل مع أي جهة بخلاف وسائل الاتصال الرسمية التي يوفرها كل بنك.

يذكر أن العديد من المواطنين والمقيمين في دول الخليج، تعرضوا خلال السنوات الأخيرة لعمليات نصب واحتيال شبيهة انتهت بسرقة أرصدتهم البنكية.