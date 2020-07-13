مصر.. وفاة صحفي بارز بفيروس كورونا بعد أيام من إخلاء سبيله (صورة)

كل الوطن – روسيا اليوم: توفي، اليوم الاثنين، الكاتب الصحفي المصري المعروف محمد منير وهو صحفي يساري بارز وأحد رموز تيار الاستقلال بنقابة الصحفيين، وقد توفي بعد 10 أيام من إطلاق سراحه إثر اتهامات نفاها بـ”نشر أخبار كاذبة”.

وجاءت الوفاة بعدما أخلى أمن الدولة سبيله يوم 2 يوليو الجاري، حيث كان محبوسا احتياطيا على ذمة القضية رقم 535 لسنة 2020، ليعلن بعد ذلك إصابته بفيروس كورونا، ليتم حجزه في مستشفى العجوزة يوم 7 يوليو الماضي إلى أن وافته المنية اليوم الاثنين.

وولد الكاتب الصحفي محمد منير في 29 يوليو 1955، ودرس في مدرسة الجيزة الثانوية، إلى أن تخرج من جامعة عين شمس من كلية الفلسفة إلا أنه يمتلك خبرة كبيرة في مجال الصحافة الورقية في مصر.

المصدر: RT