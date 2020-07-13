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وفاة ابنة الزعيم نيلسون مانديلا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-13T22:04:39+03:00
2020-07-13T22:13:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : منذ 9 دقائق
وفاة ابنة الزعيم نيلسون مانديلا

كل الوطن – وكالات: توفيت زيندزي مانديلا (59 عاما) ابنة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، في مستشفى بجوهانسبرغ.

وأكدت نديليكا مانديلا الإثنين وفاة جدتها.

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وذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا أن الابنة الصغري لنيلسون مانديلا من زوجته الثانية ويني ماديكيزيلا-مانديلا، توفيت مساء الأحد في مستشفى بجوهانسبرغ.

ولم تتوافر معلومات بشأن أسباب الوفاة، إلا أنه من المتوقع صدور بيان عن العائلة في وقت لاحق.

وكانت مانديلا سفيرة لبلادها لدى الدنمارك وقت وفاتها.

وأعرب المتحدث باسم حزب “المؤتمر الوطني الأفريقي” الحاكم، الذي قاده نيلسون مانديلا، والذي فاز بأول انتخابات ديمقراطية في البلاد عام 1994، عن تعازيه عبر هيئة الإذاعة.

(وكالات)

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391511

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