شؤون الحرمين تطلق 50 رسالة توعوية بست لغات لزوار المسجد الحرام

كل الوطن – واس: أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مايقارب خمسين رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بست لغات هي العربية والإنجليزية والفارسية والفرنسية والأردية والبرماوية وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا في موسمها الثامن.

وأكد الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية، ورئيس لجنة حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن الحملة تطلقها الرئاسة العامة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام.

مضيفاً الزهراني أن الحملة ستقام هذا العام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فايروس كورونا وضمان سلامة حجاج.

وذكر الزهراني بأن الحملة قائمة بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

الجدير بالذكر أن الرئاسة تعمل من خلال حملة الحاج والزائر وسام فخر لنا بكل موسم على نشر الإرشادات التوعوية لضيوف الرحمن من أجل سلامتهم وتسهيل تقديم الخدمات لهم.