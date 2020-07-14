الشورى يطالب هيئة الكهرباء بتطوير معالجات شكاوى فواتير المياه

كل الوطن – الرياض: طالب مجلس الشورى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية لتطوير آلية معالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين لتحقيق السرعة والدقة ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات، ودعاها إلى متابعة خطط تحسين واستبدال الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكة مياه الشرب وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي التابعة لشركة المياه الوطنية في مختلف مناطق المملكة، كما حثها على الإسراع في تطبيق ربط أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بمنظومة التوزيع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأجل ذلك.

ووافق المجلس اليوم الثلاثاء على عدد من التعديلات المقترحة على نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يخص التبليغ بالوسائل الإلكترونية، كما أقر توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير لهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 40ـ1441، والتي تستهدف الإسهام في تحسين الأداء ودعم جهود الهيئة في تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

ويناقش الشورى اليوم تقرير هيئة المنافسة وتوصيات لجنة الاقتصاد والطاقة التي تضمنت العمل على نشر نسب مؤشرات التركز الاقتصادي والتركز السوقي، ودعوة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها بين المنشآت التي تستخدم عمالة أجنبية مكثفة ورخيصة والمنشآت التي توظف السعوديين بنسبة كبيرة ، ومطالبتها بدراسة قياس أثر احتكار القلة في المملكة على الرفاه الاقتصادي ، ومحدودية الخيارات المتاحة للمستهلك، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من العوائق التي تمنع دخول الشركات إلى السوق، وتحد من المنافسة العادلة والعمل على تسهيل ربط البيانات بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، للحصول على المعلومات بكفاءة عالية ، ورفع مستوى جودة مخرجات الدراسات القطاعية.