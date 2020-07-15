“يغار من بوتين”… بولتون يكشف أسرار ترامب الدفينة

كل الوطن – سبتونيك : كشف مستشار الأمن الأمريكي السابق، جون بولتون، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بالغيرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ.

جون بولتون، هو واحد من ثلاثة مستشارين سابقين للأمن القومي عملوا مع ترامب، وفي كتابه الأخير الذي يحمل اسم “الغرفة التي شهدت الأحداث”، يرسم بولتون صورة مزعجة لترامب، حيث وصفه بأنه الرئيس الذي لا يقرأ، وأنه لا يستوعب القضايا المعقدة الخاصة بالأمن القومي.

إدارة البيت الأبيض عن طريق الصراعات

أكد بولتون خلال حواره مع هيئة الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، أن الرئيس الأمريكي يدير البيت الأبيض عن طريق الصراعات الداخلية على السلطة.

وأضاف مستشار الأمن الأمريكي السابق، أن ترامب لا يثق في الموظفين المحيطين به. كما وصفه بأنه لايعي معنى أن يكون رئيسا للولايات المتحدة.

يغار من الرئيس الروسي

أشار بولتون إلى أن الرئيس الأمريكي كان يشعر بالغيرة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

وشدد، “بشكل ما، كان ترامب يشعر بالغيرة من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين. كان يحب التحدث إلى “الكبار”. كما تعلمون، يلتقي “الكبار” ويفعلون أشياء “الرجال الكبار”. هكذا كان الأمر ببساطة، على ما أعتقد”.

بسؤاله عن خوف الرئيس الأمريكي من نظيره الروسي قال بولتون: “لا أعتقد أنه يخافه”.

وتراجعت شعبية الرئيس الأمريكي قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في استطلاعات الرأي. ويصف المحافظون الناقمون الرئيس الجمهوري بعدم الكفاءة ويعبئون الرأي العام ضده، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، علاوة على ملايين العاطلين عن العمل في عموم البلاد، والاحتجاجات بشأن العنصرية منذ مقتل جورج فلويد.

وهم في ذلك يتفقون مع جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب في السباق نحو البيت الأبيض، والذي لا يتردد بدوره بوصف غريمه بعدم كفاءة ترامب في قيادة البلاد.