مصر تكشف لأول مرة تفاصيل الحالات الحرجة من مصابي كورونا

كل الوطن – وكالات : قال مستشار وزيرة الصحة المصرية للرعاية الحرجة والعاجلة، الدكتور شريف وديع، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تواصل الانخفاض منذ 10 أيام، ومنها 5 أيام انخفضت خلالها المعدلات اليومية دون الألف.

وكشف وديع في تصريحات لصحيفة “الأخبار”، وجود وفرة كبيرة في أسرة الرعاية المركزة ونسب الإشغال في مستشفيات العزل، موضحا أن نسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة انخفضت من 85% إلى 60% بينما انخفضت نسبة الإشغال في مستشفيات العزل من 90% إلى 60%.

وأوضح أن عدد المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في جميع مستشفيات العزل التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بلغ 111 حالة فقط، فيما يبلغ عدد المرضى في أسرة الرعاية المركزة 200 مريض فقط.

ونفى وديع ما نسب إليه من تصريحات عن توقعاته بموجة ارتدادية من مرض فيروس كورونا في مصر، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى سيحمي مصر وشعبها من أي تهديد.

على جانب آخر، بدأت مصر، اليوم الثلاثاء، توزيع الكمامات بموجب بطاقات الدعم الحكومي، ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأفاد وزير التموين بأن الكمامات تم توفيرها بسعر 8.5 جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم توفير نوع آخر بسعر 10 جنيهات، وهو الذي لا يقل سعره في الصيدليات عن 17 أو 20 جنيها، ويمكن غسله من 30 إلى 50 مرة.