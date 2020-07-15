5 فواكه تساعد على حرق دهون البطن وإنقاص الوزن

كل الوطن- فريق التحرير- سبتونيك : تسبب فيروس كورونا المستجد في إغلاق الصالات الرياضية حول العالم وحدوث تغيرات في أنماط الحياة اليومية للملايين.

ومن أكثر الآثار السلبية لحالة الإغلاق كانت اكتساب الكثيرين للوزن الزائد بسبب التواجد المستمر في المنازل وعدم القيام بأي نشاطات.

ومن أكثر الدهون المزعجة، هي تلك التي تتكون حول البطن، وبحسب موقع “Eat this”، فإن بعض الفواكه الصيفية تساعد على حرق دهون البطن واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية وبالتالي تؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

1- الكرز

يعد الكرز مصدرا غنيا بالريسفيراترول، وهو واحد من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية تزيد عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

2- البطيخ

يحتوي البطيخ على الماء بنسبة عالية جدا هي 90%، ويعمل على ترطيب الجسم، خاصة في موسم الصيف، كما يساهم في خفض الكوليسترول، وتعزيز فرص فقدان الوزن بشكل كبير.

3- الفراولة

يحتوي كوب من الفراولة على 47 سعرا حراريا، 3 غرام من الألياف، 141% من الحصة اليومية اللازمة من فيتامين سي، إلى جانب فيتامين B6 والحديد، وتساعد الفراولة على محاربة الأنيميا والوقاية من زيادة الوزن.

4- الخوخ

يجب تناول الخوخ على الأقل خلال موسمه في فترة الصيف، حيث يحتوي على نسبة وفيرة من فيتامين سي والبيتا كاروتين، كما يعمل على تقوية المناعة وخفض الوزن.

5- الأناناس

يتميز الأناناس باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تقي من الانتفاخ ومشكلات المعدة، كما يساعد على حرق دهون البطن بشكل فعال.