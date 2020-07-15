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11 دولة أوروبية تطالب الاتحاد الأوروبي بإعداد إجراءات ضد إسرائيل

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
11 دولة أوروبية تطالب الاتحاد الأوروبي بإعداد إجراءات ضد إسرائيل

ووقع على الرسالة الموجهة إلى المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وزراء خارجية كل من بلجيكا وإيرلندا وإيطاليا وفرنسا ومالطا والبرتغال والسويد والدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا وفنلندا.

وجاء في الرسالة أن “ضم إسرائيل المحتمل لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يثير قلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.

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وأعرب الوزراء عن مخاوفهم من أن “الوقت ضيق” لمنع إسرائيل من ضم أراضي في الضفة.

وقد دعت بعض الدول في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لمنعها من تطبيق خططها لضم الأراضي، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية والاعتراف بدولة فلسطين.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي قرار بعد بهذا الشأن، نظرا لمعارضة بعض الدول الأخرى، وخاصة من أوروبا الشرقية، لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391690

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