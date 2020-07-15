الملك سلمان يعين سفير السعودية لدى تركيا نائبا لوزير خارجية المملكة

كل الوطن – واس : السفير السعودي السابق لدى تركيا، نائب وزير الخارجية للمملكة، وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي.

عين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عيد الزيز، السفير السعودي لدى تركيا، وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي، نائبا لوزير خارجية المملكة.

وأصدر الملك سلمان، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بتعيين الخريجي نائبا لوزير الخارجية السعودي بمرتبة وزير مع إبلاغ الجهات المختصة بهذا الأمر “لاعتماده وتنفيذه”.

وتولى الخريجي، البالغ من العمر 61 عاما، عددا كبيرا من المناصب في حكومة السعودية حيث بدأ مسيرته الاحترافية عام 1982، وتم تعيينه نائبا لوزير الخارجية بعد أن شغل منصب سفير بلاده لدى تركيا من العام 2017.

ويأتي تعيين الخريجي لمنصبه الجديد في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين السعودية وتركيا توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة على رأسها مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والأزمتان في سوريا واليمن، ودور منظمة التعاون الإسلامي.