تسجيل الدخول
» » الملك سلمان يعين سفير السعودية لدى تركيا نائبا لوزير خارجية المملكة

الملك سلمان يعين سفير السعودية لدى تركيا نائبا لوزير خارجية المملكة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
الملك سلمان يعين سفير السعودية لدى تركيا نائبا لوزير خارجية المملكة
كل الوطن  –   واس :   السفير السعودي السابق لدى تركيا، نائب وزير الخارجية للمملكة، وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي.

عين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عيد الزيز، السفير السعودي لدى تركيا، وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي، نائبا لوزير خارجية المملكة.

وأصدر الملك سلمان، اليوم الأربعاء، مرسوما يقضي بتعيين الخريجي نائبا لوزير الخارجية السعودي بمرتبة وزير مع إبلاغ الجهات المختصة بهذا الأمر “لاعتماده وتنفيذه”.

اقرأ أيضا...

وتولى الخريجي، البالغ من العمر 61 عاما، عددا كبيرا من المناصب في حكومة السعودية حيث بدأ مسيرته الاحترافية عام 1982، وتم تعيينه نائبا لوزير الخارجية بعد أن شغل منصب سفير بلاده لدى تركيا من العام 2017.

ويأتي تعيين الخريجي لمنصبه الجديد في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين السعودية وتركيا توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة على رأسها مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، والأزمتان في سوريا واليمن، ودور منظمة التعاون الإسلامي.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391698

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.