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جامعة الدول العربية ترحب بتقرير أممي يُثبت ضلوع إيران في الهجمات على المملكة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
جامعة الدول العربية ترحب بتقرير أممي يُثبت ضلوع إيران في الهجمات على المملكة

كل الوط- عربى ودولى – وكالات:  رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، بالتقرير الصادر عن السكرتير العام للأمم المتحدة مؤخرًا، الذي أثبت بصورة قاطعة مسؤولية إيران المباشرة عن الهجمات الإرهابية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص، ومطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية في عام 2019.

وقال “أبو الغيط” في بيان له اليوم: إن “التقرير الصادر عن قمة المنظومة الأممية يُضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية، وغيرها في الخليج العربي، فضلاً عن اليمن، مشددا على ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المُستخدمة في هذه الهجمات من أصلٍ إيراني”.

وأضاف أن تقرير السكرتير العام “جوتيريش” يُعَدُ التقرير التاسع حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 “2015”، وهو القرار الذي ُأقرَّ بموجبه إقرار الاتفاق النووي الإيراني، ويُعنى بمتابعة أنشطة إيران في المنطقة، ومدى التزامها بمُحددات الاتفاق النووي.

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ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن تقرير “جوتيريش” الأخير ينزع القناع عن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة وضد عددٍ من الدول العربية، ويضع الأمور في نصابها، ويكشف عن عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391712

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