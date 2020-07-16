جامعة الدول العربية ترحب بتقرير أممي يُثبت ضلوع إيران في الهجمات على المملكة

وقال “أبو الغيط” في بيان له اليوم: إن “التقرير الصادر عن قمة المنظومة الأممية يُضاف إلى أدلة كثيرة متواترة أشارت بإصبع الاتهام إلى إيران بوصفها ضالعة في هذه الهجمات الإرهابية، وغيرها في الخليج العربي، فضلاً عن اليمن، مشددا على ضرورة تضافر المجتمع الدولي لتحميل إيران تبعات هذه الأعمال الخطيرة المزعزعة للاستقرار في المنطقة خاصة بعد أن ثبت على وجه اليقين أن الأسلحة المُستخدمة في هذه الهجمات من أصلٍ إيراني”.

وأضاف أن تقرير السكرتير العام “جوتيريش” يُعَدُ التقرير التاسع حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 “2015”، وهو القرار الذي ُأقرَّ بموجبه إقرار الاتفاق النووي الإيراني، ويُعنى بمتابعة أنشطة إيران في المنطقة، ومدى التزامها بمُحددات الاتفاق النووي.

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن تقرير “جوتيريش” الأخير ينزع القناع عن الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة وضد عددٍ من الدول العربية، ويضع الأمور في نصابها، ويكشف عن عدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن.