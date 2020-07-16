فيديو جديد للحظة قتل زوج نانسي عجرم الشاب السوري

انتشر فيديو جديد من إحدى كاميرات المراقبة داخل منزل الفنانة نانسي عجرم، لحظة قيام زوجها فادي الهاشم بقتل الشاب السوري محمد الموسى الذي اتهمته بأنه اقتحم فيلتها وحاول سرقتهم.

ومن المقرر أن يعرض هذا الفيديو ضمن فيلم وثائقي على منصة شاهد فى 16 يوليو الحالي.

وأظهرت الفيديو نانسى مرتدية ملابس نوم وتركض بجوار زوجها لحظة إطلاقه النار على الموسى، ثم بعد ذلك تقابل رجال الشرطة وتتحدث معهم عن الحادث وهي تردد : “هذا أصعب يوم.. ما بعرف كيف مر علينا.. دقائق كأنها سنة”.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية أن الفيلم الوثائقي “الرواية الكاملة”،سيكون في إطار التحقيقات الوثائقية التي أجريت في قضية اقتحام فيلا النجمة اللبنانية.

المصدر: وكالات