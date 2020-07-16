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إغلاق مجمع طبي بسكاكا إثر رصد مخالفات للاشتراطات الصحية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-16T13:56:13+03:00
2020-07-16T13:58:51+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
إغلاق مجمع طبي بسكاكا إثر رصد مخالفات للاشتراطات الصحية

كل الوطن – الرياض: أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحوف اليوم الأربعاء، مجمعاً طبياً خاصاً في مدينة سكاكا بعد تسجيل المجمع عدداً من المخالفات للاشتراطات الصحية.

وأوضحت صحة الجوف، أن إغلاق المجمع الطبي جاء نتيجة لبعض التجاوزات من المخالفات.

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وبيّنت أن عقوبة إغلاق المحلات المخالفة ستكون مصير أي منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة, ولا تحقق المستوى المطلوب من الجودة النوعية في خدماتها, سعياً للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى والمراجعون لتلك المنشأة ، نتيجة عدم التزامها بالمعايير والاشتراطات الضرورية الواجب توافرها بالمنشآت الصحية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391744

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