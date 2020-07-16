تحرك في “الشورى السعودي” لمنح أبناء المواطنات المتزوجات من غير السعوديين إقامة دائمة

كل الوطن – متابعات: تقدم مجوعة نواب في مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، بمقترح ينص على منح أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين رخصة الإقامة الدائمة بالمملكة.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن 8 نواب من أعضاء مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، لينا آل معينا، نورة المساعد، عالية الدهلوي، موضي الخلف، هدى الحليسي، فيصل آل فاضل، عطا السبيتي، تقدموا اليوم بمقترح هادف إلى إضافة مادة جديدة لنظام الإقامة تقضي بـ”منح أبناء السعوديات المتزوجات من غير السعوديين رخصة الإقامة الدائمة بالمملكة بموجب النظام ووفقا لإجراءاته لمدة غير محددة وبدون رسوم، شريطة أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقا من الجهة الرسمية”.

ودعم أعضاء الشورى مقترحهم، حسب صحيفة “سبق”، بمسوغات وأهداف تحدثت عما يعانيه أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي، حيث لا يحق لهم الحصول على الجنسية السعودية بشكل مباشر حسب النظام المعمول به في المملكة، وإقامتهم تنتهي بوفاة الأم، ويصبح وضعهم غير نظامي إلا في حالة حصولهم على كفيل آخر وما يعنيه ذلك من صعوبة وتشتت.

وهذا المقترح تم تقديمه سابقا بصيغة أخرى ارتأى مقدموه وقتذاك أن تراجع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية وتطويرها بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة، وحصل في حينه على تأييد 74 عضوا، فيما كان يلزمه موافقة 76 عضوا لإقراره.

ويهدف المقترح الجديد، وفق “سبق”، إلى ترسية مبادئ العدل والمساواة بين المرأة المتزوجة من غير سعودي والسعودي المتزوج من أجنبية، ونبذ أشكال التمييز، وحماية الأسرة من التفكك، وتكافل المجتمع وتقوية أواصر الترابط، إلى جانب تعزيز روح المواطنة السعودية في الحقوق.

المصدر: “سبق”