كورونا.. الصين تقر بدء تجارب لقاح على البشر بالتعاون مع شركة ألمانية

كل الوطن – رويترز: وافقت السلطات الصينية على بدء تجارب أولية على البشر للقاح محتمل لفيروس كورونا، تعمل على تطويره شركة “بيو إن تيك” الألمانية.

وكشفت مجموعة “شنغهاي فوسن”، الشريك المحلي للشركة الألمانية، أن هذا اللقاح بلغ مراحل متقدمة من التطوير.

وأضافت المجموعة الصينية أنه تم الترخيص لها حصريا بتطوير وتسويق منتجات لقاح فيروس كورونا التي تم تطويرها باستخدام تقنية “إم إر إن إيه” من شركة “بيو إن تيك” في الصين وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

ويعتبر اللقاح المحتمل واحدا من 23 لقاحا على الأقل، يتم اختبارهم على البشر في سباق عالمي محموم لإنهاء جائحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 13 مليون شخص وقتل أكثر من نصف مليون آخرين.

رويترز