مصر.. الحكم بسجن الفنان محمد رمضان في قضية الطيار أشرف أبو اليسر

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة مصرية بحبس الممثل محمد رمضان لمدة سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه مصري (625 دولارا)، وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الطيار الموقوف أشرف سعد محمد أبو اليسر.

وأثار ظهور رمضان في فيديو بقمرة قيادة طائرة مصرية جدلا طويلا قبل أشهر، بلغ قاعات المحاكم حتى أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها الذي نقلته وسائل إعلام في وقت مبكر، الجمعة.

ورفع محامي الطيار الموقوف دعوى بحق محمد رمضان، لنشره فيديوهات على شبكة الإنترنت بطريقة قال “المجني عليه” إنها تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعته وشرفه، وإن رمضان ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين جنيه ونصف المليون، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، وفق ما نقلت صحيفة “الشروق”.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلًا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي بقمرة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قررت، تأجيل دعوى أخرى إلى 6 أغسطس المقبل، يطالب فيها أبو اليسر محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بعد الفيديو الذي نشره الممثل الشهير.

وكانت سلطات الطيران المدني المصرية قد اتخذت قرارات صارمة قبل أشهر إثر انتشار الفيديو، إذ ألغت رخصة الطيار وتم سحبها مدى الحياة، كما قررت سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، وذلك إثر السماح للفنان المصري بالتقاط الفيديو.

وتعليقا على الواقعة قال الطيار أشرف أبو اليسر في لقاء مع “سكاي نيوز عربية” في فبراير الماضي: “كنت أتمنى أن يتواصل معي رمضان بعد الواقعة.. حاولت التواصل معه أكثر من مرة لكنني فشلت، ثم التقيت مستشاره القانوني الذي وعدني بالتدخل في الموضوع”.

وتابع الكابتن أشرف أبو اليسر: “رمضان قال في فيديو له إنني طلبت مبلغا ماليا كتعويض. لم أطلب ذلك”، مشيرا وقتها إلى أن “خطواته المقبلة ستكون قانونية”.

وعن مسؤوليته في السماح لرمضان بالدخول لقمرة القيادة وجلوسه على كرسي المساعد: قال: “أنا أتحمل المسؤولية، وقبلت بعقوبة إيقاف نهائي عن الطيران”، مشيرا إلى أن الطائرة التي شهدت الواقعة خاصة، بها 8 مقاعد وترتادها “قامات عظيمة، والجميع يطلب صورا تذكارية بداخلها”.

وأوضح: “لكن رمضان التقط فيديو للاستعراض، وأنا ظهرت فيه (..) لم أسمح لأحد أن يجلس بداخل قمرة القيادة، رمضان استغل دخول مساعد الطيار دورة المياه، وقال سألتقط فيديو لابني”.