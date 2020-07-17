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المركز الوطني للطب البديل: “مسلوق الكمثرى” لا دليل على علاجه لـ كوفيد 19

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
المركز الوطني للطب البديل: “مسلوق الكمثرى” لا دليل على علاجه لـ كوفيد 19

كل الوطن – الرياض: حذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ممن يدعون الوصول إلى علاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حيث لا يوجد حتى الآن معلومة مبنية على الدليل والبرهان العلمي حول العلاج عن طريق إحدى ممارسات الطب البديل والتكميلي.

ويؤكد المركز أن ما يُطرح حالياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن “مسلوق الكمثرى” يعالج أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لم يثبت من خلال الأبحاث العلمية أو الدراسات السريرية اللازمة والمعتمدة من قبل الجهات ذات الاختصاص لإثبات فاعلية ومأمونية العلاج.

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ويشدد المركز على عدم الانصياع خلف كل ما يطرح ويتداول عبر وسائل التواصل.

الاجتماعي من قبل أشخاص غير مرخص لهم بتقديم وصفات علاجية غير دقيقة.

ويهيب المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بأفراد المجتمع بتلقي المعلومات الصحيحة والاجراءات اللازمة ووسائل السلامة والاحترازات في ظل هذه الجائحة من المصادر الرسمية المتخصصة، وذلك من خلال الرقم الموحد لوزارة الصحة 937.

1000 e63a25f989 - كل الوطن
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391788

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