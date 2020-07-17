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صحيفة: النيابة الكويتية تبدأ باستدعاء “المشاهير” للاشتباه بعمليات غسل أموال

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-17T16:15:07+03:00
2020-07-17T18:14:34+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
صحيفة: النيابة الكويتية تبدأ باستدعاء “المشاهير” للاشتباه بعمليات غسل أموال

كل الوطن   – متابعات – القبس: أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا سيحالون إلى النيابة العامة الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال، حيث ستبدأ إجراءات استدعائهم يوم الأحد المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن “لهؤلاء المتورطين صلات تجمعهم بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية، كما يجري البحث والتحري عن مجموعة من المشاهير الذين

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يشاركون في غسل الأموال عبر إعلانات وأعمال أخرى داخل البلاد، في ضوء إجراءات جهاز أمن الدولة في جمع التحريات والمعلومات حول التحويلات المالية المشبوهة”.

ولفتت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة نجح في كشف خيوط هذه الجرائم، ويعكف منذ فترة على مراقبة أعمال بعض مشاهير السوشيال ميديا الذين تحوم حولهم الشبهات.

وبينت أن تعليمات مشددة صدرت عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح للأجهزة الأمنية، بإحالة أي شخص تحوم حوله الشبهات، سواء في غسل الأموال أو أي جرائم أخرى، والعمل على تطبيق القانون على الجميع بلا تهاون.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391812

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