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خالد بن سلمان ووزير الدفاع المصري يؤكدان حرص البلدين على التصدي لكافة أشكال الإرهاب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
خالد بن سلمان ووزير الدفاع المصري يؤكدان حرص البلدين على التصدي لكافة أشكال الإرهاب

كل الوطن – واس: أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً يوم أمس, بمعالي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الفريق أول محمد زكي.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.

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وأكد سمو نائب وزير الدفاع ومعالي وزير الدفاع بجمهورية مصر العربية حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكافة أشكال الإرهاب ، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=391836

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